Волгоградец украл два ноутбука из незапертой машины

Полиция завела дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ворошиловском районе Волгограда полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который украл два ноутбука из автомобиля. Ущерб составил 130 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

16 июля 2026 года в полицию обратился 26-летний волгоградец. Он рассказал, что из салона его машины «ГАЗ-2705» пропали два ноутбука. Автомобиль был припаркован на улице, и владелец забыл его запереть. Оперативники быстро нашли вора. Им оказался 29-летний местный житель, который уже попадался на кражах. Мужчина признался, что шел по улице, заметил незапертую машину и решил забрать технику. На следующий день он сдал ноутбуки в скупку, но его уже искали.

Похищенное изъяли из скупки и скоро вернут владельцу. На вора завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.