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НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:31

Под Волгоградом «Лада Веста» опрокинулась в кювет, пострадала 17-летняя девушка

В Волгоградской области 17-летняя пассажирка пострадала в ДТП
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
В ДТП пострадала девушка.

В ДТП пострадала девушка.

Фото: архив.

В Старополтавском районе Волгоградской области автомобиль «Лада Веста» съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

ДТП произошло 22 июля в 16:40 на 64-м километре трассы «Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск». За рулем «Лады» находилась 23-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением, машина улетела в левый кювет и опрокинулась.

В результате аварии 17-летняя девушка, которая сидела в салоне, получила травмы. Ее доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.