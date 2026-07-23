Без серьезных последствий: в Волгоградской области отбили атаку БПЛА

Беспилотную атаку объявляли в ночь на 23 июля в Волгоградской области. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область попала в число регионов, в которых прошедшей ночью отбивали атаку украинских БПЛА. Беспилотную опасность 23 июля 2026 года объявили в 0.48, сообщения об отбое жители получили в 5.29. По данным Минобороны, над территорией России уничтожили 223 вражеских дрона, в том числе – над Волгоградской областью. Глава региона Андрей Бочаров о последствиях для инфраструктуры и пострадавших среди населения не сообщал. Аэропорт «Сталинград» в ночь на 23 июля 2026 года работал штатно.

О серьезных последствиях атаки БПЛА сообщили главы нескольких российских регионов. В Воронежской области в результате пожара после прилета дрона загорелся частный дом, погиб трехлетний мальчик. В результате атаки ранены три человека. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов.

Губернатор Ульяновской области заявил об атаке беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса. Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.