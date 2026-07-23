В Волжском на загоревшемся складе пострадал 59-летний мужчина

В пожаре пострадал мужчина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в складском помещении. Огонь повредил подержанные вещи, один человек пострадал, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент случился 22 июля 2026 года. На складе загорелись вещи. Пламя охватило площадь около шести квадратных метров. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Во время происшествия пострадал 59-летний мужчина. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу.

Причины возгорания выясняют специалисты. На месте работали пожарные расчеты и сотрудники экстренных служб.