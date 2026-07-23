Житель Волгограда получил перелом черепа после уличной драки

Фигуранта задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали местного жителя, который в ходе уличной ссоры сильно травмировал оппонента, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

19 июля 2026 года в отдел полиции №8 поступило сообщение из больницы. К врачам обратился 46-летний мужчина с тяжелой травмой — у него диагностировали перелом основания свода черепа. Потерпевший рассказал, что на одной из улиц района у него произошел конфликт с незнакомцем. Во время ссоры нападавший, который был пьян, применил прием боевого самбо. От этого мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, ранее уже судимый. Он признался в содеянном. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.