В Волгоградской области в сезон овощей дорожают огурцы

Огурцы подорожали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области наступил сезон местных овощей, но цены на огурцы продолжают расти, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.

За неделю огурцы прибавили в цене 4,4%. Сейчас за килограмм в магазинах просят почти 90 рублей. А вот помидоры, которые зимой стоили больше, наоборот, подешевели. Их цена упала на 9,5% — теперь килограмм можно купить за 140 рублей. Дешевеют и другие овощи. Свекла стала доступнее на 6,9%, картофель сбросил 6,2%.

Напомним, зимой и весной свежие овощи били рекорды по стоимости. В середине марта килограмм помидоров волгоградцам продавали в среднем за 262 рубля, а огурцы стоили больше 246 рублей.