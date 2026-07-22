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НовостиОбщество22 июля 2026 14:25

Заплывшего на глубину подростка спасли на Ахтубе под Волгоградом

Спасатели вовремя заметили выбившегося из сил ребенка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Подросток едва не утонул на Ахтубе

Подросток едва не утонул на Ахтубе

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедией мог завершиться отдых на реке Ахтубе для 14-летнего подростка. Парень заплыл на глубину, выбился из сил и уже не мог самостоятельно вернуться на берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели.

- Специалисты Волжского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь 14-летнему подростку, который подверг свою жизнь неоправданному риску, - рассказали в ГКУ Служба спасения.

Благодаря оперативной работе спасателей все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь.

Волгоградским родителям напоминают, что ЧП на воде с приходом жары с детьми случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем.

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