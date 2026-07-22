Заплывшего на глубину подростка спасли на Ахтубе под Волгоградом

Подросток едва не утонул на Ахтубе Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедией мог завершиться отдых на реке Ахтубе для 14-летнего подростка. Парень заплыл на глубину, выбился из сил и уже не мог самостоятельно вернуться на берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели.

- Специалисты Волжского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь 14-летнему подростку, который подверг свою жизнь неоправданному риску, - рассказали в ГКУ Служба спасения.

Благодаря оперативной работе спасателей все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь.

Волгоградским родителям напоминают, что ЧП на воде с приходом жары с детьми случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем.

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