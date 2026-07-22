Бывшего преподавателя ВолГУ арестовали за дискредитацию армии

Суд избрал меру пресечения. Фото: архив.

В Волгограде арестовали бывшего преподавателя Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко. Его подозревают в дискредитации Вооруженных Сил РФ, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облсуд.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Мельниченко, который ранее уже привлекался к административной ответственности по той же статье, разместил в своем телеграм-канале и на странице во «ВКонтакте» видеоматериалы. В этих видео он негативно оценивал действия российской армии в рамках спецоперации и отрицал факт использования ВС РФ для поддержания мира и безопасности.

Полицейские возбудили уголовное дело. 21 июля 2026 года Мельниченко задержали, а 22-го Центральный районный суд Волгограда избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу — до 20 сентября 2026 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу. Защита имеет право обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, ранее Мельниченко уволили из ВолГУ. Он был известен в регионе как юрист, неоднократно высказывавший прозападные взгляды.