1760 семей в Волгоградской области потратили маткапитал на покупку жилья

Волгоградцы тратят маткапитал на ипотеку и долевое строительство. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Соцфонд рассказал, на что волгоградские родители тратят полученный за рождение первого или второго ребенка маткапитал. 1760 семей сначала года выбрали на эти деньги улучшить свои жилищные условие. И более половины из них купили квартиру в ипотеку, потратив маткапитал на первый взнос или закрытие части долга. Такой возможностью воспользовались 997 семей, сообщает соцфонд.

Еще 734 волгоградские семьи купили квартиру с помощью маткапитала, добавив свои средства и не ввязываясь в кредиты. 34 жителя региона оплатили вложили пособие в долевое строительство или жилищный кооператив, две семьи выбрали компенсацию за уже построенный дом. Всего на улучшение жилищных условий за счет средств маткапитал волгоградцы потратили около 1,5 млрд рублей, полученных за рождение детей.

КСТАТИ

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка в Волгоградской области составляет 728,9 тысячи рублей, на второго ребёнка (если семья не получала маткапитал на первого) – 963,2 тысячи рублей.