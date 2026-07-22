Волгоградец украл из магазина колбасы на 11 тысяч рублей

Фигуранта задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который украл из магазина колбасные изделия на сумму более 11 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратилась представительница одного из сетевых магазинов. Она рассказала, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметила мужчину. Он стоял возле холодильного оборудования, сложил колбасу в сумку и вышел из магазина, не заплатив. Фигурантом оказался 48-летний волгоградец, ранее уже судимый.

Мужчина признался в краже. Он объяснил, что часть продуктов съел, а остальное продал незнакомцу. Вырученные деньги потратил на свои нужды. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.