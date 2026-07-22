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НовостиОбщество22 июля 2026 11:36

В Волгограде началось озеленение сквера Говорухина на проспекте Ленина

На бульваре высадили первые деревья
Екатерина СИМОХИНА
Сквер украсят кусты гортензии. Фото: администрация Волгограда.

Сквер украсят кусты гортензии. Фото: администрация Волгограда.

В Волгограде началось озеленение реконструируемого в центре города сквера имени Станислава Говорухина. Его благоустраивают на пешеходной аллее вдоль проспекта Ленина. Участок бульвара от Аллеи Героев до Комсомольской уже перекопали, уложили новую тротуарную плитку, провели поливочный водопровод. Сейчас специалисты высаживают хвойные и лиственные деревья.

- Сотрудники подрядной организации высаживают крупномерные саженцы сакуры, можжевельника, тополя Болле, а также черных сосен и елей Эдит и Глаука, а также кустарники гортензии и другие породы растений, - рассказали в мэрии. Городские власти пообещали, что новый сквер украсит сотня деревьев и кустарников.

Позже в парке появятся парковая мебель и новые артобъекты, посвященные деятельности кинорежиссера и политика.