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НовостиПроисшествия22 июля 2026 10:14

10 лет тюрьмы грозит волгоградке за 1,5 млн выплат за фиктивную инвалидность

Жительницу Волгограда обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщине грозит до 10 лет колонии

Женщине грозит до 10 лет колонии

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела женщины, которая более 11 лет получала пенсию за фиктивную инвалидность. Ее обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере – незаконный доход превысил 1,5 миллиона рублей. Волгоградке грозит до 10 лет тюрьмы и солидный штраф.

По версии следствия, обвиняемая в 2014 году без медосвидетельствования оформила себе «липовую» инвалидность, не имея при этом каких-либо заболеваний. По фиктивному акту получила II группу и оформила страховую пенсию по инвалидности, единовременные и ежемесячные выплаты. Позже женщина не раз продлевала фиктивный статус по поддельным документам. Пенсию получала вплоть до ноября 2025 года, когда ее махинации раскрыли.

Свою вину обвиняемая полностью признала, деньги вернула. Ее ждет суд.