19-летняя жительница Волжского продала мошенникам свои банковские карты

Полицейские завели дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая продала свои банковские карты мошенникам, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Оперативники уголовного розыска вышли на неработающую местную жительницу в ходе розыскных мероприятий. Как выяснили полицейские, в августе 2025 года неизвестный предложил девушке заработать. Он попросил продать банковские карты, оформленные на ее имя, для проведения финансовых операций. За это она получила 6 тысяч рублей. Позже эти счета использовали для переводов, снятия и приема денег, которые мошенники добыли преступным путем.

Девушка призналась в содеянном. На нее завели уголовное дело. Сейчас полицейские ищут тех, кто стоял за этой схемой и скупал банковские карты.