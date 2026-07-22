Волгограду прогнозируют два жарких дня с дождями и грозой

Летний дождь ждут в Волгограде Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прогнозе погоды на 23-24 июля в Волгограде – два дня с дождями и грозой, которые остудят воздух и собьют жару на пару градусов. По области ожидаются ливни и штормовой ветер.

Так, 23 июля в Волгограде днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Это значит, что если улицы и намочит, то далеко не во всем городе. Летние ливни могут захватить лишь пару районов, оставив остальных задыхаться от зноя и пыли. Ночью температура будет в районе 21...23º, днем - 31...33º. 24 июля в областном центре снова ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью те же 21...23º, а днем чуть жарче - 32...34º. В субботу в прогнозе уже жара до 37º.

В Волгоградской области утром и днем 23-24 июля местами также прогнозируют кратковременные дожди, ливни, грозы и сильный ветер. Ночью 19...24, местами прохладно - 13...18º, днем - 25...30º, на юге – до 38º.

Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на 22-24 июля.