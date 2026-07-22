Волгоградец выплатил 370 тысяч алиментов после угрозы судимостью

Фигуранту грозила судимость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Советского района Волгограда выплатил 370 тысяч рублей алиментов только после того, как против него возбудили уголовное дело, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

Мужчина заключил с бывшей женой нотариальное соглашение о ежемесячных выплатах на содержание сына и дочери. Несколько лет он исправно платил, но потом уволился и перестал перечислять деньги. Официально работать он тоже не пытался. Бывшая супруга обратилась к судебным приставам.

Приставы наложили арест на имущество должника и привлекли его к административной ответственности. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ. Но это не помогло — мужчина так и не начал платить.

Тогда дело передали в полицию, и против него возбудили уголовное дело. Только на стадии дознания должник перечислил всю сумму — 370 тысяч рублей. Кроме того, он официально устроился на работу, и теперь приставы будут удерживать алименты прямо из его зарплаты.