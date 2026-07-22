В Волгоградской области прошло заседание коллегии ГУ МВД с Бочаровым и Кравченко

На заседание приехал замминистра МВД. Фото: АВО

Полицейские и чиновники обсудили результаты совместной работы по итогам первого полугодия 2026 года и задачи на будущее на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Волгоградской области. Участниками стали заместитель Министра внутренних дел Александр Кравченко, губернатор Андрей Бочаров, новый начальник регионального главка Павел Гищенко и руководители силовых ведомств.

Глава региона проанонсировал новую программу поддержки службы участковых и вручил почетные грамоты сотрудникам волгоградской полиции.