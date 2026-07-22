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НовостиОбщество22 июля 2026 8:29

Пьяный судовладелец без прав попался инспекторам ГИМС в Волгограде

В Волгоградской области за выходные выявили 10 нарушений на воде
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: ГУ МЧС по ВО.

Фото: ГУ МЧС по ВО.

В Волгоградской области инспекторы ГИМС усилили патрулирование в разгар навигационного сезона. Только за минувшие выходные на водоемах региона выявили 10 нарушений, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Самые грубые случаи зафиксировали в Волгограде. Один судовладелец попался пьяным, без удостоверения на право управления и на незарегистрированном судне. На него составили три административных протокола. Ему грозят штрафы на общую сумму до 37 тысяч рублей и лишение прав на управление судном на срок до двух лет. Само судно отправили на штрафстоянку. Второй нарушитель управлял гидроциклом, который не зарегистрировали в ГИМС. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей, а гидроцикл тоже поместили на штрафстоянку.

Всего с начала навигации инспекторы провели более 600 рейдов и выявили 164 нарушения при эксплуатации маломерных судов.