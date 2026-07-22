Волгоградка отсудила у УК «Жемчужина» более 450 тысяч за затопленную квартиру

Текущая крыша обошлась дорого Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квартиру жительницы одного из домов на улице Кунцевской в Волгограде в январе 2026 года затопило из-за текущей крыши. Пришлось делать дорогостоящий ремонт и идти в суд, так как управляющая компания за полгода не возместила ущерб и не отремонтировала дырявую кровлю. По решению суда УК «Жемчужина» выплатит Марине Н. более 450 тысяч рублей компенсации и штрафа, а также возместит 41 тысячу рублей судебных расходов, сообщили в Дзержинском районном суде.

- Решением суда на ООО «УК «Жемчужина» возложена обязанность произвести ремонт кровельного покрытия многоквартирного дома по улице Кунцевской, - рассказали в суде.

Также УК должна оплатить стоимость ремонта затопленной квартиры - 291 844 рубля, расходы на оценку ущерба - 10 500 рублей, стоимость шифера - 564 рубля, плюс услуги юриста – 30 тысяч. Плюс к этому с «Жемчужины» взыскали штраф в 148 422 рубля и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Правда, решение суда еще могут обжаловать, да и денег от УК волгоградке нужно дождаться.