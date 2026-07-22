Жителям Дзержинского района Волгограда сделали перерасчет за ГВС на 1,8 млн

С жильцов не взяли плату за воду, которой не было Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Дзержинского района Волгограда пересчитали плату за горячую воду. Ресурсоснабжающая организация провела общий перерасчет платы за коммунальную услугу на сумму более 1,8 миллиона рублей. Как пояснили в Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, деньги с потребителей не стали брать по причине отключения горячей воды из-за ремонтно-восстановительных работ в июне 2026 года.

В ГЖИ напомнили, что по правилам допустимая продолжительность отключений горячей воды – не более 4 часов подряд и 8 часов за месяц суммарно. Во время плановых профилактических отключений денег за непредоставленную коммунальную услугу тоже не берут.