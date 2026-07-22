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НовостиОбщество22 июля 2026 6:25

Предприниматель под Волгоградом списал 300 тонн семян без документов

В Волгоградской области фермер нарушил закон о семеноводстве
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Сотрудники нашли нарушения.

Сотрудники нашли нарушения.

Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новониколаевском районе Волгоградской области индивидуальный предприниматель нарушил правила списания семян под посев, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты ведомства выяснили, что предприниматель списал 9 тонн семян ярового ячменя и 300 тонн семян подсолнечника. При этом у него не оказалось документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян.

По факту нарушения предпринимателю вынесли предостережение. Ему порекомендовали впредь соблюдать требования закона и не допускать подобных ошибок.