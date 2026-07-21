Роспотребнадзор выдал более 4300 разрешений за полгода в Волгоградской области

РПН выдал 4300 разрешений. Фото: Архив "КП".

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Специалисты оформили более 4300 разрешительных документов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные ведомства.

Из них 90% заявлений подали через портал госуслуг. Чаще всего жители и предприниматели обращались за санитарно-эпидемиологическими заключениями. Всего выдали почти 1400 таких документов, еще 43 заявителям отказали. Электронным способом воспользовались 72% граждан. Также популярностью пользовалась услуга на выдачу судовых санитарных свидетельств о праве плавания. Здесь электронный формат выбрали 94% заявителей. Всего оформили 183 таких свидетельства.

Ведомство продолжает переводить услуги в цифровой формат, чтобы упростить жизнь волгоградцам и представителям бизнеса.