Волгоград накрывает аномальная жара до 38 градусов 22 июля

Волгоград накроет жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград и область 22 июля окажутся во власти сильной жары. Столбики термометров поднимутся до рекордных отметок, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В самом Волгограде день будет ясным и сухим. Осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 22–24 градусов, а днем воздух раскалится до 34–36 градусов. Ветер сменит направление с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 5–12 метров в секунду.

В области ночью также обойдется без дождей, температура составит 20–25 градусов, а при прояснении может похолодать до 15. Днем столбики термометров покажут 28–33 градуса, а местами — до 38 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.