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НовостиОбщество21 июля 2026 10:43

О риске пожаров в Волгоградской области 21-22 июля предупредило МЧС

В Волгограде и районах области объявили экстренное предупреждение из-за огненной угрозы
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
МЧС предупредило о высоком риске пожаров.

МЧС предупредило о высоком риске пожаров.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область оказалась в зоне повышенной огненной опасности. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 21 и 22 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Самая сложная ситуация — в юго-восточных районах области, а также в Волгограде и Волжском. Там установился пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.

Высокую опасность объявили в центральных районах, а также в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Даниловском, Михайловском, Руднянском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах.

Жителей просят соблюдать осторожность. Не разводите костры, не жгите сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты