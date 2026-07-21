О риске пожаров в Волгоградской области 21-22 июля предупредило МЧС

МЧС предупредило о высоком риске пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область оказалась в зоне повышенной огненной опасности. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 21 и 22 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Самая сложная ситуация — в юго-восточных районах области, а также в Волгограде и Волжском. Там установился пятый, чрезвычайный класс пожароопасности.

Высокую опасность объявили в центральных районах, а также в Урюпинском, Новониколаевском, Нехаевском, Даниловском, Михайловском, Руднянском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах.

Жителей просят соблюдать осторожность. Не разводите костры, не жгите сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты