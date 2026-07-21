90% волгоградской пшеницы является продовольственной

Собранную с полей пшеницу отправят в лабораторию. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области собранную с полей пшеницу отправляют на проверку в лабораторию прежде, чем она пойдет на переработку. В Волгоградском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» уже проверили качество первых партий зерна из 18 районов области. Исследуют зерно не только на загрязненность и зараженность, но и чтобы определить класс зерна. Не из любой пшеницы можно сделать муку элитных сортов.

Пшеницы эталонных 1 и 2 сортов среди партий с волгоградских полей вообще не оказалось.

- Уже проанализировано около 1,2 тыс. образцов от партий общим объёмом 776,1 тыс. тонн, что составляет 35,9% от валового сбора, – отметил директор Волгоградского филиала ЦОК АПК Алексей Шарапов. – Большая часть проверенной пшеницы является продовольственной: 302,8 тыс. тонн относится к 3 классу, 410,2 тыс. тонн – к 4 классу. И к 5 классу отнесено 63,1 тыс. тонн.

Зерно 3 класса пойдет на муку для хлебопекарной промышленности, пшеница 4 класса будет использована в смесях. Зерно 5 класса пойдет на фураж - корм для сельскохозяйственных животных, рассказали в лаборатории. Такой госмониторинг урожая проводят бесплатно, исследовать зерно будут до окончания уборки в октябре.