Бывший работодатель три года обворовывал пенсионера под Волгоградом

Фигуранта задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Чернышковском районе Волгоградской области полицейские раскрыли кражу крупной суммы с банковской карты пожилого мужчины, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД. В полицию обратился 67-летний житель одного из хуторов Суровикинского района. Пенсионер заявил, что с его счета пропало более 450 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель, который во всем сознался. Выяснилось, что несколько лет назад потерпевший работал у этого мужчины. Работодатель помог ему оформить банковскую карту для получения пенсии. Когда трудовые отношения закончились, карта осталась у бывшего начальника. В течение трех лет он каждый месяц снимал деньги через банкомат и тратил их на себя.

Пенсионер долгое время не проверял счет. Он вспомнил о карте только тогда, когда новый работодатель предложил оформить его в дом престарелых — для этого понадобилась карта. Мужчина обратился в банк и обнаружил, что все деньги пропали.

По факту кражи возбудили уголовное дело.