В Волгограде осудят помощника капитана за столкновение теплоходов

Фигуранту грозит наказание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области перед судом предстанет бывший старший помощник капитана. Его обвиняют в столкновении теплоходов на Цимлянском водохранилище, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ЗМСУТ на транспорте СК России.

37-летний житель Астрахани управлял теплоходом, когда заметил поперек судового хода состав из трех сцепленных судов. Вместо того чтобы остановиться и вызвать капитана, мужчина продолжил движение и врезался в два теплохода. В результате три судна получили повреждения. Судовладельцам причинили ущерб на сумму более 4,2 миллиона рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело уже направили в суд. Бывшему помощнику капитана грозит наказание за нарушение правил безопасности движения на водном транспорте.