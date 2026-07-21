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НовостиОбщество21 июля 2026 7:40

Волгоградские матери-героини и семьи участников СВО получат бесплатную землю

Депутаты разработали дополнительные меры поддержки защитников Отечества и матерей
Екатерина СИМОХИНА
Землю под строительство предлагают давать участникам СВО.

Землю под строительство предлагают давать участникам СВО.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские депутаты подготовили законопроект о новых мерах поддержки семей с детьми и участников спецоперации. В областной закон планируют внести изменения и расширить категории получателей бесплатных земельных участков. Землю под строительство жилья предлагают давать женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», участникам СВО и членам семьи погибших бойцов. Законопроект уже рассмотрели на комитете и рекомендовали к принятию.

Как сообщили в облдуме, помимо многодетных семей теперь право на получение земельного участка будут иметь матери-героини, участники специальной военной операции, добровольцы и росгвардейцы. В случае гибели бойца право на землю переходит к их женам (мужьям), несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам до 23 лет, если они учатся на очном, родителям и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Заявление будут рассматривать в сокращенные сроки.