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НовостиПроисшествия21 июля 2026 7:17

10-летний ребенок утонул в Волге на севере Волгограда

В Волгограде водолазы нашли тело утонувшего в реке ребенка
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде следователи проводят проверку после гибели десятилетнего ребенка на пляже на Нижнем Тракторном, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление СКР. Трагедия произошла днем 20 июля. Мальчик вместе с родственниками отдыхал на берегу в Тракторозаводском районе. Место для купания не было оборудовано. Во время игры в воде ребенок пропал из виду. Взрослые пытались найти его сами, но не смогли.

Тело мальчика обнаружили водолазы в ходе поисково-спасательных работ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как отметили в администрации, купаться там не разрешено - нет положительного заключения Роспотребнадзора.

В следственном управлении напомнили родителям: летом нужно особенно внимательно следить за детьми у воды. Не оставляйте их без присмотра, объясняйте правила безопасности. Купаться можно только в специально оборудованных местах.