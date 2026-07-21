В Камышине попрощаются с бойцом СВО с позывным «Феникс»

Светлая память. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области 21 июля состоится прощание с бойцом, который погиб в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Виктор Нусс, известный под позывным «Феникс», не вернулся с боевого задания. До своего 31-го дня рождения военнослужащий не дожил всего месяц.

Проститься с героем приглашают всех желающих. Церемония отпевания и прощания пройдет в 11:00 в Никольском кафедральном соборе Камышина. Родные, друзья и сослуживцы проведут бойца в последний путь, почтив его память и мужество.