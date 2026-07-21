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НовостиОбщество21 июля 2026 6:35

В Камышине попрощаются с бойцом СВО с позывным «Феникс»

В Волгоградской области простятся с Виктором Нуссом, погибшим при выполнении боевого задания
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Светлая память.

Светлая память.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области 21 июля состоится прощание с бойцом, который погиб в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Виктор Нусс, известный под позывным «Феникс», не вернулся с боевого задания. До своего 31-го дня рождения военнослужащий не дожил всего месяц.

Проститься с героем приглашают всех желающих. Церемония отпевания и прощания пройдет в 11:00 в Никольском кафедральном соборе Камышина. Родные, друзья и сослуживцы проведут бойца в последний путь, почтив его память и мужество.