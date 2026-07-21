Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 6:24

Восемь жителей Волгограда заразились от насекомых и крыс

В Волгоградской области выросло число заболевших после укусов клещей и контакта с грызунами
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
РПН рассказал о случаях заболваений.

РПН рассказал о случаях заболваений.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области уже восемь человек подхватили инфекции от насекомых и грызунов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Ранее специалисты рассказывали о трех жителях, которые заболели иксодовым клещевым боррелиозом. Еще у одного человека нашли лихорадку Западного Нила, а у двоих диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку. Теперь к этому списку добавились два случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Напомним, лихорадку Западного Нила переносят комары. Крымскую геморрагическую лихорадку и боррелиоз люди получают от клещей. А геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается в основном от грызунов.

Врачи советуют жителям региона быть осторожными: использовать репелленты, носить закрытую одежду в лесу и избегать контакта с дикими животными.