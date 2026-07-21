Ракетная опасность привела к задержкам 10 рейсов в аэропорту Волгограда

Аэропорт закрывали для безопасности полетов 21 июля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 21 июля в Волгоградской области объявили ракетную опасность. Аэропорт Волгограда закрывали для безопасности полетов, как другие воздушные гавани страны. В результате 21 июля произошли изменения в расписании полетов. В международном аэропорту к задержаны 10 рейсов на прилет и вылет.

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, на 9 утра задерживаются несколько рейсов из Москвы и Еревана. Отложен на несколько часов вылет в нескольких рейсов в столицу и Санкт-Петербург.

Этой ночью 21 июля волгоградцы полночи не могли уснуть из-за звуков взрывов. В небе работало ПВО. Ракетная опасность действовала с 3.13 до 4.50.