«Ротор» одержал победу в первом матче сезона на «Волгоград Арене»

"Ротор" порадовал только одним голом. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Больше 14 тысяч волгоградцев пришли 20 июля 2026 года на первую в сезоне домашнюю игру «Ротора» против «СКА Хабаровск». Поддержка на «Волгоград Арене» была мощная, но на табло до 81-й минуте было по нулям. В первом тайме в добавленное время волгоградцы могли повести в счете, но арбитр не засчитал явный по мнению болельщиков гол Эмерсона. «Ротор» вышел вперед только в концовке благодаря успешно реализованному пенальти – точно пробил Александр Хубулов.

Атмосфера на Волгоград Арене как всегда лучшая. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

На матче присутствовали 14 382 зрителя. Во втором тайме команды подарили болельщиком много эмоций, но реализовать моменты не получалось. Было заметно, что и усиливать состав Дмитрию Парфенову пока некем – команда явно недоукомплектована. После поражения в Нижнем Новгороде и победы в Волгограде у «Ротора» 3 очка.