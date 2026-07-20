Уснувшего в машине молодого угонщика задержали под Волгоградом

Угонщик уснул в машине Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Накануне в полицию пришла 35-летняя жительница Елани с заявлением об угоне своего автомобиля. По ее словам, «ВАЗ-21093» она оставила возле своего двора. Двери не заперла, ключи оставила в замке зажигания. Вскоре волгоградские полицейские обнаружили угнанную «девятку», а внутри – мирно спящего угонщика.

Как рассказали в региональном главке МВД, пропавшую машину обнаружили на дороге в поле в паре километров от рабочего поселка Елань. В салоне автомобиля застали спящего подозреваемого. Им оказался 17-летний парень, который уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Угонщик рассказал, увидев незапертую машину, решил спрятаться в ней от дождя. Потом захотелось прокатиться, а потом и спать. «Девятку» вернули хозяйке. А юному волгоградцу грозит срок за угон. Сейчас он под подпиской о невыезде.