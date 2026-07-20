Прогулки в волгоградских лесах запретили до 21 августа 2026 года

В лесах очень много сухой травы, готовой вспыхнуть от любой искры. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Власти региона продлили запрет на посещение лесов в Волгоградской области. Новая дата, прописанная в постановлении – 21 августа 2026 года. До этого времени волгоградцам, гостям региона, туристам запрещено заезжать в леса в природных парках Волгоградской области. Запрет продлили из-за чрезвычайной пожароопасности – изначально он действовал до конца июля.

Как объясняют власти, дату еще будут корректировать в зависимости от погоды. Пока дождями июль не балует. Последствия от кратковременных осадков улетучиваются сразу. Повсюду много сухой травы и мало воды, на солнце раскаляются все. Неосторожное обращение с огнем, выброшенное стекло, любая искра способна уничтожить лес.

Нарушителей будут штрафовать. Гражданам могут выписать протокол на сумму вплоть до 30 тысяч рублей. Если в лесу поймают должностных лиц, наказание увеличивается до 50 тысяч. Для юрлиц – до 400 тысяч. Привлечь к ответственности могут инспекторы комитета природных ресурсов, сотрудники лесничеств, природных парков, МЧС, полиция, казаки.