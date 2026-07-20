Таксиста с сердечным приступом спасли пассажиры и гаишники под Волгоградом

Гаишники помогли таксисту добраться до больницы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Ночью 16 июля таксисту, который вез пассажиров в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, стало плохо за рулем. В пути у мужчины случился сердечный приступ. К счастью, хватило сил без аварии доехать до ближайшего поста ДПС. Пассажиры выбежали из машины и бросились за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции. Таксиста спасли.

Дело было около трех часов ночи. Трое пассажиров такси помогли водителю, который их вез. Правда, остались на дороге. Гаишники помогли мужчине пересесть в патрульную автомашину и за несколько минут домчались до Среднеахтубинской ЦРБ. Врачи оказали таксисту экстренную помощь, сейчас он приходит курс лечения в стационаре Волжского. Оказалось, что у 44-летнего водителя случился острый приступ стенокардии и промедление могло обернуться инфарктом.