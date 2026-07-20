Более 1400 школ и детсадов готовят к учебному году в Волгограде

Началась подготовка в учебному году. Фото: "КП" Архив.

В Волгоградской области начали готовить к новому учебному году более 1400 учреждений. Это школы, детские сады, колледжи, вузы и кружки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на обладминистрацию.

Глава региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к 2026/2027 учебному году. Бочаров отметил, что государственная итоговая аттестация школьников уже полностью завершилась.

– До начала учебного года осталось чуть больше месяца. В регионе развернули подготовку более 1400 учреждений. В 44 из них сейчас идет капитальный ремонт по государственным программам и нацпроектам, - уточнил губернатор.

Бочаров поручил особое внимание уделить безопасности учебных заведений, объектам, где ремонт завершат в этом году, а также учреждениям дополнительного образования – творческим, спортивным и просветительским кружкам.