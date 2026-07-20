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НовостиПроисшествия20 июля 2026 8:42

В Волгоградской области женщина погибла в улетевшей с трассы легковушке

Два 57-летних водителя перевернулись на своих авто под Волгоградом
Екатерина СИМОХИНА
Легковушка улетела с дороги далеко в овраг.

Легковушка улетела с дороги далеко в овраг.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Два автомобиля перевернулись на трассах Волгоградской области 19 июля, есть жертвы. В Старополтавском районе с управлением не справился 57-летний водитель «девяносто девятой». В пятом часу утра он съехал на обочину, после чего легковушка улетела с дороги в овраг. Погибла пассажирка авто, водитель в больнице, сообщает полиция региона.

В Городищенском районе в 6 утра на московской трассе перевернулась «Нива», которой также управлял 57-летний мужчина. Травмы получил пассажиры внедорожника.