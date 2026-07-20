«Ротор» выйдет на матч против «СКА-Хабаровск» в форме итальянского бренда

Домашняя форма - синяя, выездная - бело-голубая. Фото: СК "Ротор".

20 июля волгоградский «Ротор» проведет первый домашний матч сезона 2026/27. В 19.30 на «Волгоград Арене» прозвучит стартовый свисток в игре против «СКА-Хабаровск». Сине-голубые выйдут на игру в новой форме: накануне клуб презентовал домашний комплект. В этом сезоне игроки выйдут на поле в форме от итальянского бренда Macron, рассказали в клубе.

Домашняя форма – синяя, выездная – бело-голубая. Надпись «Ротор» с груди игроков убрали, в центр футболки переместили эмблему клуба.

- Новая форма продолжает историю клуба и напоминает, что значит выходить на поле с эмблемой «Ротора» на груди: представлять команду, Волгоград и людей, которые остаются рядом с ней при любых обстоятельствах, - рассказали в пресс-службе клуба. Форма сделана из переработанного сырья.

Форма для выездных матчей. Фото: СК "Ротор".

Билеты на матч еще есть в продаже. Стадион откроет свои гейты в 17.30. Для болельщиков подготовили большую развлекательную программу. После матча зрители смогут уехать домой бесплатно на дополнительных электричках в Красноармейский и Волжский.