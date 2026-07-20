Волгоградскую область атаковали дроны в ночь на 20 июля

ПВО отразила атаку. Фото: Архив "КП".

Минувшей ночью Волгоградская область оказалась в числе регионов, которые атаковали украинские беспилотники. Всего под удар попали 16 субъектов России, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным Минобороны, за ночь над территорией страны уничтожили 381 дрон самолетного типа. Их запускали в сторону Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и Крыма. Под обстрел попали также Волгоградская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, а еще Краснодарский край.