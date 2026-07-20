Школьники в Жирновске украли 124 тыс из магазина и купили сладости

Полицейские завели дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Жирновском районе Волгоградской области полицейские задержали двоих подростков, которые обокрали местный магазин, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД. В полицию обратился 39-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что неизвестные забрали из кассового аппарата его магазина 124 тысячи рублей.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое школьников — 13 и 15 лет. Мальчики сразу признались в содеянном. Выяснилось, что ночью 7 июля они подошли к магазину, залезли по пожарной лестнице на второй этаж и обнаружили незапертую балконную дверь. Через нее подростки проникли внутрь, взяли наличные из кассы, а затем тем же путем выбрались на улицу и убежали.

Большую часть украденных денег полицейские успели изъять. Остальное школьники потратили на сладости. В отношении подростков возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.