Новая парковка у вокзала в Волгограде заработает с 21 июля

Город Волгоград. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде с 21 июля запустят в тестовом режиме новую парковку. Она расположится на пересечении улиц Воронина и Володарского, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на городской сервис «Парковки Волгограда».

Это место создали взамен прежней парковки на Привокзальной площади. После реконструкции этой территории оставить машину прямо у железнодорожного вокзала, как раньше, уже не получится. В тестовом режиме водители смогут оплачивать парковочное место, но если кто-то забудет это сделать, штрафовать его пока не будут. Такое послабление действует до окончания испытательного срока.

Напомним, контракт на обустройство нового парковочного пространства рядом с вокзалом «Волгоград-1» подписали еще в июне. Зона охватывает улицы Воронина, Коммунистическую, Володарского и Порт-Саида. Работы обойдутся в 70,8 миллиона рублей.