Фельдшер спасла волгоградца с инфарктом, вовремя поставив диагноз

Врачи спасли пациента. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области фельдшер скорой помощи спасла 44-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Благодаря быстрой диагностике и правильным действиям медиков пациента удалось вовремя доставить в больницу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Скорую вызвала жена пострадавшего. Она рассказала, что у мужа внезапно появилась сильная слабость, резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку, и холодный пот. После этого он потерял сознание. На вызов приехала фельдшер Екатерина Иванова. Она сразу заподозрила инфаркт, и это подтвердила ЭКГ. Оценив риски, медик решила не ждать врачебную бригаду, а сама повезла пациента в стационар. По дороге оказали всю необходимую помощь.

Благодаря этому удалось выиграть драгоценное время. Сейчас мужчина уже выписан домой и чувствует себя хорошо.