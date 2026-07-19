Команда из Волгограда победила во всероссийской «Зарнице» для вузов

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области подвели итоги всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0 Педвузы». Соревнования прошли в оборонно-спортивном лагере «Авангард», сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет образования.

За победу боролись 10 команд из Волгоградской, Воронежской, Самарской, Тульской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Москвы, Чувашии, Чечни и Дагестана. Первое место заняла команда «Форпост 34. Воин» из Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Серебро досталось «Яковлевцам21» из Чувашского педуниверситета, бронзу взял «Минин» из Нижегородского педуниверситета.

Параллельно с соревнованиями 140 педагогов и студентов из 10 регионов прошли курсы повышения квалификации.