245 тысяч жителей Волгограда прошли инструктажи по пожарной безопасности

Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2026 года специалисты противопожарной службы Волгоградской области провели более 18 тысяч профилактических мероприятий. Инструктажи и беседы охватили 245 тысяч жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областной комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Во время каникул спасатели активно работают со школьниками. Они проводят мастер-классы, показывают пожарно-техническое оборудование, учат правилам первой помощи и напоминают номера экстренных служб. С начала года профилактикой охватили около 63 тысяч детей.

На сходах и собраниях жителям объясняют основные причины пожаров, напоминают о безопасности в летний пожароопасный период и рассказывают, как действовать при возгорании. Особое внимание уделяют многодетным семьям и одиноким пожилым людям — их спасатели посещают лично.