Детскую библиотеку в Дубовке превращают в современный центр

Фото: пресс-служба АВО.

В Дубовском районе Волгоградской области переоборудуют детское отделение межпоселенческой библиотеки по модельному стандарту. Учреждение откроет двери для юных читателей уже в сентябре, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет культуры.

Сейчас в помещениях идет ремонт: обновляют стены, меняют межкомнатные двери и напольное покрытие. В библиотеку уже поступает новая мебель и оборудование: стеллажи, шкафы, кафедры, столы и стулья, мягкая мебель. Также закупили компьютеры, проекционное оборудование, интерактивные и графические панели, акустическую систему.

Книжный фонд пополнят более 2800 экземпляров научно-популярной, справочной, учебной и художественной литературы. Для досуга детей закупили 28 настольных игр, бизиборд и конструктор на 500 деталей. После ремонта библиотека подключится к Национальной электронной библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке.