Житель Волгограда оформил автокредит на 3,5 млн и отказался платить

Полиция расследует дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде следователи раскрыли новую схему мошенничества. Местный житель оформил автокредит на 3,5 миллиона рублей, купил машину, а потом заявил, что подпись в договоре не его и платить он ничего не должен, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

39-летний волгоградец придумал простой, но дерзкий способ заработка. Он брал кредиты в разных банках, ставя в документах вымышленную подпись. Деньги забирал, а возвращать отказывался. Но особенно крупно он развернулся с автокредитом. Мужчина оформил заем на автомобиль марки «Эксид» на сумму более 3,5 миллиона рублей. Заключив договор, он перестал вносить ежемесячные платежи. Когда банк начал требовать деньги, волгоградец заявил, что подпись в договоре подделана.

Банк не поверил и обратился в полицию. Следователи провели проверку и выяснили, что мужчина действительно участвовал в мошеннической схеме. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь волгоградцу грозит до 10 лет тюрьмы. Машину у него изъяли. В содеянном он сознался.