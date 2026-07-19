В Волгограде водитель иномарки спровоцировал ДТП с ребенком в автобусе

В ДТП пострадал ребенок. Фото: архив.

В Ворошиловском районе Волгограда из-за невнимательного водителя пострадал ребенок. Авария произошла утром 18 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем «Киа Маджентис» ехал по улице Череповецкой. Напротив дома №1 он решил повернуть направо. Мужчина не уступил дорогу автобусу «Волгабас», который двигался в попутном направлении. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В этот момент в салоне упала трехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.