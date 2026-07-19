«Южный парк» с колесом обозрения откроется в Волгограде 21 июля

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В Волгограде назвали дату открытия нового парка в Красноармейском районе. «Южный парк» начнет работать 21 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Торжественная церемония пройдет в субботу. Первых гостей будут ждать с 10 утра. Название «Южный парк» выбрали не случайно — оно подчеркивает географическое расположение и связывает новую зону отдыха с Красноармейским районом и его идентичностью.

Главной достопримечательностью парка станет 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце». Помимо него, здесь построили семейные аттракционы и обустроили прогулочные зоны. Специалисты высадили 60 крупномерных деревьев и уложили 2,2 тысячи квадратных метров газона. Всего в рамках первого этапа благоустройства в парке появилось более 2 тысяч растений, включая кустарники и цветы.