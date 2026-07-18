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НовостиНедвижимость18 июля 2026 14:22

Волгоградские УК с начала года заработали 38 млн штрафов

Только за месяц к ответственности привлекли 41 компанию
Екатерина СИМОХИНА
Многие дома УК и ТСЖ обслуживают с нарушениями.

Многие дома УК и ТСЖ обслуживают с нарушениями.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области управляющие компании, игнорирующие свои обязанности, наказывают за нарушения прав жильцов и предоставление некачественных услуг. В том числе, с подачи самих жителей домов, которые активно жалуются на нарушения в жилищную инспекцию. За июнь 41 организация заплатила порядка 8 миллионов штрафов, с начала года сумма штрафов достигла уже 38 миллионов.

Как рассказали в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, нарушают лицензионные требования, правила содержания и ремонта помещений, нормативный уровень коммунальных услуг и УК, и ТСЖ, и ресурсоснабжающие организации. За оказание некачественных и ненормативных услуг и другие нарушения жильцы могут пожаловаться на организации в жилинспекцию, при этом не выходя из дома. Сейчас это удобно делать через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».