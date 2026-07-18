В Волгограде выбрали название для нового парка в Красноармейском районе

С нового колеса обозрения в Южном парке можно увидеть все достопримечательности района. Фото: дирекция парка.

В Волгограде определились с названием нового общественного пространства в Красноармейском. Сквер, где сейчас готовят к открытию 50-метровое колесо обозрения и другие аттракционы, назовут «Южный парк Волгограда». Сейчас здесь идут работы по благоустройству и озеленению территории, рассказали в администрации парка.

- Наименование «Южный парк Волгограда» для нового парка развлечений не только подчеркивает географическое расположение, но и связывает место с Красноармейским районом и его идентичностью. Район исторически развивался как южная окраина города, со своим характером и ритмом жизни, - объяснили в дирекции парка развлечений.

В новом месте отдыха можно будет и погулять, и развлечься благодаря большому выбору аттракционов, а так же увидеть достопримечательности района с высоты птичьего полета. Колесо обозрения уже смонтировали, подключили, оснастили вечерней подсветкой.

- Аттракцион подобных размеров появится в истории района впервые – с высоты будут открываться красивые виды на бульвар Энгельса, Севастопольскую набережную и Волго-Донской канал, - рассказали в дирекции.

На колесе даже обещают транслировать шоу в вечернее время. В парк уже завезли скамейки, здесь будут работать и точки питания.